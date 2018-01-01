Владимир Кличко готов стать папой во второй раз

Всемирно известный украинский боксер Владимир Кличко принял участие в немецком проекте «Замена учителю». В рамках проекта Кличко много рассказывал о своей жизни, мечтах и желаниях.

Как оказалось, украинский боксер уже задумывается о втором ребенке.

«Я хочу, чтобы у моей дочери был братик или сестричка», - цитирует Владимира Кличко издание wunderweib.de. Но готова ли к такому повороту событий Хайден Панеттьери? В одном из интервью актриса рассказала, что первая беременность далась ей слишком тяжело и Хайден долгое время страдала от послеродовой депрессии.

Владимир Кличко. Фото: Instagram

Стоит отметить, что на официальной странице Кличко в Instagram был опубликован снимок беременной Хайден Панеттьери. Однако поклонники спортсмена в комментариях отметили, что фото сделано во время первой беременности актрисы.

Хайден Панеттьери

Напомним, что Владимир Кличко и Хайден Панеттьери вместе с 2013 года, но до сих пор официально не оформили свои отношения.

Даже после рождения дочки Кайи-Евдокии в декабре 2014 года пара не спешит в ЗАГС.