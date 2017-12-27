Напомним, Ким замужем за Канье Уэстом. У супругов двое детей. Так случилось, что из-за операции на матке, которую Ким сделали после вторых родов, знаменитость больше не может иметь детей. Однако они с мужем всегда мечтали о большой семье, а потому обратились за услугами суррогатной матери. По слухам, вскоре у пары появятся близнецы.