Совсем скоро суррогатная мать, которая вынашивает ребенка для Ким Кардашьян, родит.

Звезда соцсетий и главная героиня реалити-шоу с нетерпением ждет прибавления и вовсю готовится к кормлению малыша грудью. Как оказалось и такое возможно! Для этого Ким пришлось пройти курс специальной подготовки. [READ_MORE] Так, врач Ким рассказал одному из западных изданий, что женщина может кормить ребенка грудью, даже если она не была



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Совсем скоро суррогатная мать, которая вынашивает ребенка для Ким Кардашьян, родит.

Звезда соцсетий и главная героиня реалити-шоу с нетерпением ждет прибавления и вовсю готовится к кормлению малыша грудью. Как оказалось и такое возможно! Для этого Ким пришлось пройти курс специальной подготовки.

Так, врач Ким рассказал одному из западных изданий, что женщина может кормить ребенка грудью, даже если она не была беременна.

«Это возможно. Кормить можно даже когда вы решите усыновить ребенка. Необходимо пропить курс определенных лекарств, которые подготовят организм к кормлению», - заявил врач.

Доктор отмечает, процесс займет около трех месяцев, в течении которого иногда пациенты испытывают дискомфорт, однако оно того стоит!

Напомним, Ким замужем за Канье Уэстом. У супругов двое детей. Так случилось, что из-за операции на матке, которую Ким сделали после вторых родов, знаменитость больше не может иметь детей. Однако они с мужем всегда мечтали о большой семье, а потому обратились за услугами суррогатной матери. По слухам, вскоре у пары появятся близнецы.

Джерело: graziamagazine.ru