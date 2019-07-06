Воспитание по-голливудски: Анджелина Джоли разрешает детям пить алкоголь



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Анджелина Джоли





Няня детей звезды раскрыла неожиданные подробности о методах звездного воспитания

Развод с Брэдом Питтом дался Анджелине Джоли тяжело. В СМИ продолжают писать о ее ухудшившемся самочувствии и странном поведении, однако в любой ситуации «расхитительница гробниц» уделяла максимум возможного времени своим детям.

Однако на днях, няня, присматривающая за наследниками знаменитой пары, сделала сенсационное заявление. По словам этой женщины, Джоли сама дает своим детям алкоголь.

Как замечает ОК, впервые няня забила тревогу еще в 2010 году, рассказав, что 8-летний Мэддокс с разрешения мамы может выпить вина.

«Анджелина думает, что она такая классная мама, которая относится к детям, как ко взрослым, но дело в том, что дети должны знать границы. Она не понимает, что причиняет им больше вреда, чем пользы», – сказала прислуга.