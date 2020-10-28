Выход видеоигры Cyberpunk 2077 снова перенесли



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Игра должна была выйти 19 ноября

Студия CD Projekt RED в третий раз перенесла релиз видеоигры Cyberpunk 2077 — на 10 декабря. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте проекта.

Изначально игра должна была выйти 19 ноября. Перенос объяснили тем, что разработчики не успевают завершить ее тестирование на девяти платформах. «Нам нужно убедиться, что все работает хорошо и каждая версия функционирует без сбоев», — написали в студии.

Изначально релиз игры планировался в апреле. Разработчик Cyberpunk 2077, польская студия CD Projekt RED известна как создатель «Ведьмака».

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.