Майли Сайрус рассказала, как встретила инопланетян после употребления наркотиков



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Певица Майли Сайрус

Звезда считает, что довольно эгоистично думать, будто люди — единственные существа во Вселенной

Американская певица Майли Сайрус описала встречу с НЛО после употребления концентрата марихуаны. Об этом сообщает издание Interview.

Звезда пояснила, что купила вещество «в фургоне перед магазином тако», а затем ее начал преследовать НЛО, напоминающий летающий снегоочиститель, от которого исходило желтое свечение. «На дороге стояла пара других машин, и они тоже остановились, чтобы посмотреть на это, так что я думаю, что увиденное мною было реальным», — отметила исполнительница.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта. «Он посмотрел на меня, мы встретились взглядом, и я думаю, что это действительно потрясло меня. Я посмотрела в глаза чему-то, чего я не могла полностью осмыслить», — вспомнила певица. Она добавила, что довольно эгоистично думать, будто люди — единственные существа во Вселенной.

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