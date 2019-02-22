«Я люблю тебя»: Кортни Кокс рассказала, как попрощалась с дочерь во время экстренной посадки самолета



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Кортни Кокс

Актриса призналась, что из-за неполадок в самолете по дороге в Мексику сильно напугалась.

54-летняя звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс рассказала об экстренной посадке самолета, которую она вместе со своей коллегой Дженнифер Энистон пережила на прошлой неделе. Кокс призналась, что напугалась происходящим настолько, что отправила своей 14-летней дочери Коко прощальное сообщение. В нем она написала: «Я люблю тебя», и не стала говорить о случившемся. Второе сообщение она написала своему возлюбленному Джонни МакДейду, ему она коротко рассказала о происходящем, пишет Dailymail.

Кокс заявила, что полет был страшным и долгим. Еще на взлете что-то случилось с одним из колес. Звезды поняли это по громкому звуку. Позднее оказалось, что одного из колес просто не было, оно отпало.

Самолет первоначально вылетел из Лос-Анджелеса в направлении Кабо-Сан-Лукас в Мексике, но был направлен в международный аэропорт Онтарио в Калифорнии из-за проблемы с шинами, и пилоты кружили над аэропортом, чтобы сжечь топливо в течение нескольких часов.

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