«Я не гей, но люблю юбки и каблуки»: американец в женской одежде шокировал сеть (фото)



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61-летний Марк Брайан оказался в центре внимания пользователей соцсетей

Американец, живущий в Германии, привлек много фанаток оригинальным внешним видом

Успешный менеджер по робототехнике, 61-летний Марк Брайан, предпочитает брюкам и туфлям женские юбки и обувь на каблуках. Марк удачно сочетает цвета и фактуры, делая ставку на яркий цвет.

Брайан четыре года назад бросил вызов гендерным стереотипам. Он уверен, что волен носить то, что хочет. Его фаворитами стали юбки-карандаши и классические туфли на высокой шпильке. «Не самая удобная одежда, но мне действительно нравится, как каблуки выглядят с узкими юбками», — подметил он.

Мужчина уже 11 лет счастлив с третьей женой, у него трое детей. Родные поддерживают его выбор и не осуждают желание отличаться от большинства представителей сильного пола.

«Я сказал наследникам, что их папа любит носить юбки и туфли на каблуках и чтобы они не думали, что я стал геем... Я нормальный, счастливый в браке гетеросексуальный парень, который любит красивых женщин, автомобили Porsche, юбки и каблуки в повседневном гардеробе. В одежде и обуви не должно быть пола», — высказался он.

Марк ведет блог и часто показывает повседневные образы. Фолловеры бурно на них реагируют. «Ты красавчик, смелый», «А мне нравится, необычно», «Супер, не видела раньше подобного. Уважаю собственный стиль», «Ножки шикарные, такие грех скрывать!» — адресовали они комплименты.

Многодетный отец доволен, что работодатели ценят в нем специалиста, а не внешность. Однако он признался, что многие люди сомневаются в его ориентации и задают неуместные вопросы.

«Я отвечаю примерно так: “Почему то, что я в юбке, заставляет думать о моих сексуальных предпочтениях? Вы спросили бы то же самое у женщины в юбке или если бы я был в брюках?” Чаще всего я говорю им, что это не их дело. В редких случаях объясняю, что натурал», — цитирует Марка Bored Panda.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.