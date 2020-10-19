Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)



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Шикарные локации, многообразие и красота нарядов — все это просто не может оставить равнодушными

Национальные костюмы — это всегда больше, чем просто одежда. И это отлично доказали участницы конкурса красоты «Мисс Мексика». На днях в сети появилась их фотосессия в национальных костюмах, и эти снимки просто покорили интернет и стали вирусными.

Шикарные локации, яркие краски, профессиональная работа фотографов и стилистов, многообразие и красота нарядов — все это просто не может оставить равнодушными. Вы только взгляните, как это красиво!

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.