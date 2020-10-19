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    Курьез

    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)

    • Розсилка
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)

    Шикарные локации, многообразие и красота нарядов — все это просто не может оставить равнодушными

    Национальные костюмы — это всегда больше, чем просто одежда. И это отлично доказали участницы конкурса красоты «Мисс Мексика». На днях в сети появилась их фотосессия в национальных костюмах, и эти снимки просто покорили интернет и стали вирусными.

    Шикарные локации, яркие краски, профессиональная работа фотографов и стилистов, многообразие и красота нарядов — все это просто не может оставить равнодушными. Вы только взгляните, как это красиво!

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    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)
    Участницы конкурса «Мисс Мексика» покорили сеть национальными костюмами (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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