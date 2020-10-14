Обнаженные австралийские студентки снялись с коровами (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com/soundzlikemez/

Сиднейская школа ветеринаров — ведущий ветеринарный центр Австралии

Студенты третьего курса Сиднейской школы ветеринаров снялись голыми для благотворительного календаря. Об этом сообщает издание Camden-Narellan Advertiser.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек. На страницах календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

Все вырученные деньги передадут благотворительной организации Aussie Helpers. «Она помогает сельским жителям и фермерам, оказавшихся в трудном положении после засухи последних двух лет, наводнений, лесных пожаров, а теперь еще и Covid», — рассказала 23-летняя Клеменс Кинг (Clemence King), участвовавшая в организации съемки.

По ее словам, подготовка нового календаря едва не сорвалась из-за пандемии. Студентам пришлось соблюдать дистанцию, поэтому в этом году нет кадров, на которых они трогают друг друга или обнимаются. Групповые фотографии снимали в несколько приемов и затем смонтировали воедино.

Сиднейская школа ветеринаров — ведущий ветеринарный центр Австралии. На протяжении десяти лет студенты ежегодно выпускают «голый» календарь, который позволяет собрать пожертвования в 100 тысяч австралийских долларов.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает