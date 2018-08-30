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    Жизнь

    Юлию Тимошенко застукали на пробежке в Одессе

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    Юлия Тимошенко - Юлию Тимошенко застукали на пробежке в Одессе
    Юлия Тимошенко

    Украинский политик призналась, что ей не удалось спрятаться от журналистов

    Известного украинского политика Юлию Тимошенко сняли на пробежке на трассе «Здоровье» в Одессе.

    Компанию политику составил Андрей Зайцев, помощник одного из депутатов горсовета. На опубликованном в сети снимке пользователи отметили, что лидер партии «Батькившина»  весьма неплохо смотрится в спортивном черном луке и отсутствие макияжа совершенно не портит общий вид. Также поклонники политика обратили внимание на грудь политика, которую подчеркивает майка с эффектным вырезом.   


    На своей странице в соцсети Тимошенко призналась, что несмотря на то, что горожане ее все-таки рассекретили, она успела пробежать свои 10 километров.

    «Одесса. Традиционные утренние десять километров. Замаскироваться не вышло», - написала политик в Instagram.

    здоровый образ жизни Юлия Тимошенко
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