Юлию Тимошенко застукали на пробежке в Одессе



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Юлия Тимошенко

Украинский политик призналась, что ей не удалось спрятаться от журналистов

Известного украинского политика Юлию Тимошенко сняли на пробежке на трассе «Здоровье» в Одессе.

Компанию политику составил Андрей Зайцев, помощник одного из депутатов горсовета. На опубликованном в сети снимке пользователи отметили, что лидер партии «Батькившина» весьма неплохо смотрится в спортивном черном луке и отсутствие макияжа совершенно не портит общий вид. Также поклонники политика обратили внимание на грудь политика, которую подчеркивает майка с эффектным вырезом.





На своей странице в соцсети Тимошенко призналась, что несмотря на то, что горожане ее все-таки рассекретили, она успела пробежать свои 10 километров.

«Одесса. Традиционные утренние десять километров. Замаскироваться не вышло», - написала политик в Instagram.