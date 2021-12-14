Юрий Луценко в свой день рождения неожиданно обнародовал фото двух маленьких детей

На своей странице в Фейсбуке политик разместил архивное детское фото

Экс-депутат Верховной Рады и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сегодня празднует день рождения. Ему исполнилось 57 лет. На своей странице в Фейсбуке политик обнародовал детское фото из домашнего архива, которое подписал: «Никогда не любил ждать, пока подрасту. Время ничего не изменит, надо делать все самому».

На снимке – политик в детстве и его старший брат. Фото: ФБ Юрия Луценко

Под постом Юрия Витальевича уже больше 300 поздравлений – в том числе от известных политиков, а на сам ретро-снимок одобрительно отреагировали уже несколько тысяч человек.

Но архивной фотографии изображен сам Луценко и, скорее всего, его старший брат Сергей Луценко – тоже в свое время экс-депутат Верховной Рады. К слову, ранее «Главком» писал, что Сергей Луценко жалеет, что стал народным депутатом Верховной Рады шестого созыва: «Я не успел почувствовать себя депутатом и вообще жалею, что в этом зале нахожусь. С точки зрения законодательной деятельности текущий парламент на парламент не похож».