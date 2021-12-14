  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Юрий Луценко в свой день рождения неожиданно обнародовал фото двух маленьких детей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Юрий Луценко с женой Ириной - Юрий Луценко в свой день рождения неожиданно обнародовал фото двух маленьких детей
    Юрий Луценко с женой Ириной
    Фото из открытых источников

    На своей странице в Фейсбуке политик разместил архивное детское фото

    Экс-депутат Верховной Рады и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сегодня празднует день рождения. Ему исполнилось 57 лет. На своей странице в Фейсбуке политик обнародовал детское фото из домашнего архива, которое подписал: «Никогда не любил ждать, пока подрасту. Время ничего не изменит, надо делать все самому».

    На снимке – политик в детстве и его старший брат. Фото: ФБ Юрия Луценко
    На снимке – политик в детстве и его старший брат. Фото: ФБ Юрия Луценко

    Под постом Юрия Витальевича уже больше 300 поздравлений – в том числе от известных политиков, а на сам ретро-снимок одобрительно отреагировали уже несколько тысяч человек.

    Но архивной фотографии изображен сам Луценко и, скорее всего, его старший брат Сергей Луценко – тоже в свое время экс-депутат Верховной Рады. К слову, ранее «Главком» писал, что Сергей Луценко жалеет, что стал народным депутатом Верховной Рады шестого созыва: «Я не успел почувствовать себя депутатом и вообще жалею, что в этом зале нахожусь. С точки зрения законодательной деятельности текущий парламент на парламент не похож».

    Читайте также:

    Теги: Генпрокурор Юрий Луценко День рождения парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Юрий Луценко в свой день рождения неожиданно обнародовал фото двух маленьких детей