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    Повалий поздравила себя с днем рождения уколами красоты

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    Таисия Повалий в молодости и сейчас - Повалий поздравила себя с днем рождения уколами красоты
    Таисия Повалий в молодости и сейчас
    Фото из открытых источников

    Мало кто сейчас вспоминает о том, что уколы ботокса едва не стоили певице карьеры

    Певица Таисия Повалий, которая очень любит выступать в России, в отличие от многих других артистов, не скрывает, что поддерживает красоту с помощью различных процедур. Накануне своего дня рождения певица разместила в Инстаграм фото, которое подписала: «Ну и что, что уколы красоты, зато как выгляжу».

    Фото, которое разместила певица в соцсети накануне дня рождения. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial
    Фото, которое разместила певица в соцсети накануне дня рождения. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

    Поклонники забросали свежий пост артистки восторженными комментариями: «Шикарная женщина. Творите, любите», «Королева», «Нет слова. Красота спасет мир», «Желаю всегда так выглядеть», «И хорошо, что они есть эти уколы красоты! С ними нам легче встречать каждый подаренный Всевышним год. С днем рождения».

    Сыну Повалий уже 38. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial
    Сыну Повалий уже 38. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

    Подтянулись и коллеги. «Таечка, красотка, с днем рождения!» – написала Валерия. «С днем рождения, наша непревзойденная богиня! Таечка, быть добру, любви и новым хитам!» – поддержала Ольга Сумская.

    Правда, мало кто сейчас вспоминает о том, что уколы красоты едва не стоили певице карьеры. Так, по словам Таисии, однажды она так увлеклась бьюти-процедурами в области шеи, что не заметила, как стала терять голос. «Годы идут, хочется, чтобы морщин было поменьше. В какой-то момент стала прибегать к уколам ботокса, чтобы выглядеть моложе. Это правда, но надо знать меру. Я в какой-то момент себя так обколола, что потянула все мышцы. Например, пела песню «Одолжила» и чувствую, что высокие ноты взять не могу: держит шея. Намучилась я тогда с этими уколами», – призналась певица.

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    Теги: певица шоу-бизнес День рождения шоу новости Ольга Сумская Таисия Повалий
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    Повалий поздравила себя с днем рождения уколами красоты