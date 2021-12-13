Жена Ярославского отметила день рождения на Эвересте (фото)

В лагере ее поздравляли шариками, тортиком и шампанским

Свой 34-й год она встретила на высоте 5 км на Эвересте в Гималаях

Жена харьковского олигарха Александра Ярославского, Марина в этот день рождения отметила не с семьей, а со своими единомышленниками в горах.

Свой 34-й год она встретила на высоте 5 км на Эвересте в Гималаях.

И хотя это было еще 21 ноября, фотографиями и видео Марина поделилась в Instgaram только сейчас.

В лагере Ярославске приветствовали шариками, тортиком и шампанским.

Но сейчас Ярославская уже дома в Харькове с семьей. И уже даже успела наделать праздничные фото около украшенной елки вместе с дочками.