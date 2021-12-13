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    Жена Ярославского отметила день рождения на Эвересте (фото)

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    В лагере ее поздравляли шариками, тортиком и шампанским - Жена Ярославского отметила день рождения на Эвересте (фото)

    В лагере ее поздравляли шариками, тортиком и шампанским

    Фото: instagram.com/marinka

    Свой 34-й год она встретила на высоте 5 км на Эвересте в Гималаях

    Жена харьковского олигарха Александра Ярославского, Марина в этот день рождения отметила не с семьей, а со своими единомышленниками в горах.

    Свой 34-й год она встретила на высоте 5 км на Эвересте в Гималаях.

    И хотя это было еще 21 ноября, фотографиями и видео Марина поделилась в Instgaram только сейчас.

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    Жена Ярославского отметила день рождения на Эвересте (фото)
    Жена Ярославского отметила день рождения на Эвересте (фото)
    Жена Ярославского отметила день рождения на Эвересте (фото)
    Фото: instagram.com/marinka

    В лагере Ярославске приветствовали шариками, тортиком и шампанским.

    Но сейчас Ярославская уже дома в Харькове с семьей. И уже даже успела наделать праздничные фото около украшенной елки вместе с дочками.

    Фото: instagram.com/marinka

    Фото: instagram.com/marinka

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    Теги: День рождения
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    Жена Ярославского отметила день рождения на Эвересте (фото)