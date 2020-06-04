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    Жизнь

    Zoom-конфуз. Политик показала голую грудь во время государственной онлайн-встречи

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    66-летняя сенатор Марта Люсия Мичер Камарена - Zoom-конфуз. Политик показала голую грудь во время государственной онлайн-встречи
    66-летняя сенатор Марта Люсия Мичер Камарена

    Cенатор принесла извинения всем участникам мероприятия, увидевшим ее

    В Мексике, 66-летняя сенатор Марта Люсия Мичер Камарена оголилась во время государственной онлайн-встречи. Как сообщает New York Post, она забыла выключить камеру в сервисе групповых видеозвонков Zoom.

    По словам Мичер, она осознала, что разделась на камеру, только после того, как коллеги написали ей личные сообщения. На встрече присутствовали в том числе и сотрудники СМИ.

    Позже сенатор принесла извинения всем участникам мероприятия, увидевшим ее. Она согласилась, что, пусть и случайно, нарушила правила поведения. При этом Мичер призвала не стыдить женщин за обнажение перед людьми онлайн.

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    Скриншот онлайн-конференции

    «Я не стыжусь, что случайно показала часть своей интимной составляющей. Я 66-летняя женщина, вскормившая грудью четырех детей», — подчеркнула она. По словам сенатора, она гордится своим телом, любит его и заботится о нем. Многие коллеги политика выступили в ее поддержку и раскритиковали тех, кто распространял скриншоты момента обнажения на встрече.

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    политика курьез
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