Непоседливый хаски устроил погром на кухне и рассмешил сеть (видео)



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Хозяин хаски Лилы заметил, что если животное остается дома надолго, то беспорядок начинает появляться в самых неожиданных местах

Все наверняка не раз видели, что бывает, если полного энергии хаски оставить одного в квартире. Уничтоженная мебель, пожеванный линолеум и оторванные обои — это лишь малая часть проблем, которые ждут хозяев этих собак, если они не будут уделять своим питомцам достаточного внимания.

Хозяин хаски Лилы заметил, что если животное остается дома надолго, то беспорядок начинает появляться в самых неожиданных местах. Именно поэтому он установил скрытую камеру, которая позволила проследить за действиями лохматой хулиганки. Неугомонная Лила попалась на видео в первый же день, когда решила полезть в шкаф за вкусностями.

Результатом своего расследования мужчина поделился в TikTok, набрав более 5,5 миллиона просмотров. Лила развеселила комментаторов своими действиями.

«Теперь мы знаем, как они наводят этот беспорядок. Причем не за день, а за пару секунд», «Как смачно разбилась банка с кофе», «Ахахха, главное, чтобы она нашла, что искала», «Лол, когда в гостях пытаешься найти себе кружку», - пишут пользователи в сети.