Звезда «Что? Где? Когда?» Александр Друзь сбил велосипедиста



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По словам знатока, в ДТП никто не пострадал

Знаток игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь попал в ДТП. В Санкт-Петербурге он сбил велосипедиста, пишут «Аргументы и факты». Звезда интеллектуального шоу был за рулем Volkswagen Polo.

Сообщается, что пострадавший Дмитрий Акимов не стал писать заявление в полицию, а Друзь не стал вдаваться в подробности происшествия, отметив только то, что «ничего не произошло, все пляшут и поют».

Напомним, весной этого года с магистром произошел куда более громкий скандал. Главред шоу «Кто хочет стать миллионером?» обвинил Александра, что тот хотел подкупить его. За «слитые» ему правильные ответы и выигрыш главного приза Друзь пообещал Беру долю от этой суммы.

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