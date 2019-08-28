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    Жизнь

    Звезда «Что? Где? Когда?» Александр Друзь сбил велосипедиста

    • Розсилка
    Звезда «Что? Где? Когда?» Александр Друзь сбил велосипедиста

    По словам знатока, в ДТП никто не пострадал

    Знаток игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь попал в ДТП. В Санкт-Петербурге он сбил велосипедиста, пишут «Аргументы и факты». Звезда интеллектуального шоу был за рулем Volkswagen Polo.

    Сообщается, что пострадавший Дмитрий Акимов не стал писать заявление в полицию, а Друзь не стал вдаваться в подробности происшествия, отметив только то, что «ничего не произошло, все пляшут и поют».

    Напомним, весной этого года с магистром произошел куда более громкий скандал. Главред шоу «Кто хочет стать миллионером?» обвинил Александра, что тот хотел подкупить его. За «слитые» ему правильные ответы и выигрыш главного приза Друзь пообещал Беру долю от этой суммы.

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