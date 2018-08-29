Экс-участница шоу «Холостяк» пришла на кулинарное реалити «МастерШеф»



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Красавица Аня, которая пыталась покорить сердце Рождена Ануси, попыталась показать судьям свои кулинарные способности

Конец лета традиционно богат на премьеры. И буквально вчера стартовал восьмой сезон кулинарного шоу «МастерШеф».

Свои силы на проекте решила попробовать и бывшая участница популярного реалити «Холостяк» Аня. Девушке не удалось покорить сердце холостяка Рождена Ануси и Аня решила попробовать себя совершенно в ином амплуа.

«Для меня это блюдо напоминает первый поцелуй, потому что оно такое же смачное, немножко кисло-сладкое», - сказала Аня, представляя свое блюдо.

Публикация от Телеканал СТБ (@stbua) 28 Авг 2018 в 1:05 PDT

Но девушке не удалось впечатлить судей проекта и пройти в следующий этап шоу.