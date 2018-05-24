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    Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к поездке в Мексику

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к поездке в Мексику
    Принц Гарри и Меган Маркл

    Несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл уже муж и жена, наследник британского престола до сих пор не знаком с отцом возлюбленной

    Как ранее писал Scotch, отец Меган Маркл не смог приехать на свадьбу, но Гарри намерен встретиться с тестем несмотря ни на что.

    По словам инсайдеров, молодожены отправятся в Мексику, где сейчас живет отец Меган. Когда именно это случится, точно не известно. Но вероятнее всего принц познакомится с Марклом после медового месяца, который, к слову, пришлось на время отложить из-за празднования юбилея принца Чарльза.

    Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая. Томас Маркл не приехал на свадьбу из-за сердечного приступа, поэтому к алтарю невесту вел принц Чарльз. На днях пара впервые вышла в свет в статусе герцога и герцогини Сассекских.

    Меган Маркл Принц Гарри
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