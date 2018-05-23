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    Меган Маркл впервые вышла в свет после свадьбы

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    Меган Маркл - Меган Маркл впервые вышла в свет после свадьбы
    Меган Маркл

    Жена принца Гарри продемонстрировала изысканный наряд от британского бренда

    22 мая состоялся первый публичный выход Меган Маркл в качестве супруги принца Гарри. Отныне ее официальный статус – герцогиня Сассекская. Специально ради присутствия на этом мероприятии молодожены даже отложили свой медовый месяц. Они посетили праздник в саду Букингемского дворца в честь 70-летия принца Чарльза, отца принцев Гарри и Уильяма.

    Формально его день рождения – 14 ноября, но 22 мая праздник устраивается для патронажных организаций принца Уэльского. Кроме Меган и Гарри на празднике присутствовал сам принц Чарльз с супругой Камиллой, а также шесть тысяч других приглашенных гостей.

    По случаю Меган Маркл сделала выбор в пользу британского бренда Goat, который давно числится среди фаворитов Кейт Миддлтон. Новоиспеченная герцогиня выбрала выполненный на заказ в бледно-розовом цвете вариант платья, которое еще недавно было на распродаже за 490 фунтов стерлингов, но уже полностью раскуплено. Меган дополнила образ шляпкой от Phillip Treacy, клатчем в тон и ювелирными украшениями.

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    Меган Маркл впервые вышла в свет после свадьбы
    Меган Маркл впервые вышла в свет после свадьбы
    Меган Маркл впервые вышла в свет после свадьбы
    Меган Маркл впервые вышла в свет после свадьбы
    Меган Маркл впервые вышла в свет после свадьбы
    Меган Маркл впервые вышла в свет после свадьбы
    Меган Маркл впервые вышла в свет после свадьбы
    Меган Маркл впервые вышла в свет после свадьбы

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    Джерело: Сегодня

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