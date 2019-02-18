38-летняя звезда «Баффи» Элиза Душку беременна



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Элиза Душку и ее возлюбленный

Актриса Элиза Душку, хорошая известная зрителям по роли в сериале «Баффи – истребительница вампиров», впервые станет мамой

38-летняя Элиза Душку подтвердила эту информацию изданию Us Weekly во время специального показа своего нового фильма «Мэпплторп», байопика о знаменитом фотографе Роберте Мэпплторпе.

Элиза и ее супруг Питер Паланджьян, бизнесмен и бывший игрок в профессиональный теннис, невероятно счастливы долгожданному прибавлению в семействе. «Мы очень рады, – говорит актриса. – Мы только поженились в августе, поэтому для нас это очень особенный год».

С 54-летним Питером Элиза встречается уже несколько лет. В 2017 году она впервые рассказала о своих отношениях в Instagram, сразу же сообщив поклонникам о помолвке. Разница в возрасте влюбленных совершенно не смущает, как и то, что у Питера за плечами уже есть брак и дети. Для Душку же их совместный ребенок станет первенцем.

Душку также раньше признавалась, что испытывала проблемы с алкоголем и наркотиками, в марте 2017 она откровенно рассказала, что получала удовольствие от их употребления, но в итоге смогла отказаться от пагубных привычек, когда стала видеть смерти близких ей людей. Именно это, по словам актрисы, навсегда перевернуло ее мир и помогло начать лечение. Сейчас Элиза счастлива, любима и не планирует больше возвращаться к прежней жизни.

Джерело: popcornnews