39-летняя Вера Брежнева раскрыла секрет молодости лица (фото)

Артистка посещает сеансы массажа

Экс-«Виа Гра» Вера Брежнева рассказала о своем секрете красоты. Певица заменила «уколы красоты» руками профессионалов.

Исполнительница хита «Розовый дым» всегда выделяет время для заботы о себе. Муза Константина Меладзе занимается спортом. У артистки есть всё необходимое для домашних тренировок. Брежнева следит за питанием, делает разгрузочные дни. Что же касается ухода за лицом, то Вера избегает радикального омоложения и «уколов красоты».

Артистка рассказала, как поддерживает кожу лица в тонусе. Она опубликовала видео, сделанное во время косметической процедуры. Оказалось, что Вера посещает сеансы массажа. Звезда предстала на кушетке, на груди экс-солистки группы «Виа Гра» было белое полотенце. Брежнева смотрела в камеру, а мастер совершал манипуляции с ее лицом.

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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