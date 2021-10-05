Супруги сделали общим гардероб, чтобы снизить свои расходы. Курьезные фото

Супруги нашли необычный способ снизить свои расходы

Супруги из Ноттингема (Англия) — Грейс и Райан Кенворд нашли оригинальный способ сэкономить семейный бюджет, значительно снизив свои расходы на одежду: муж и жена покупают вещи, которые могут носить совместно.

«Совместный гардероб — это огромная экономия денег для пар! Джинсы-бойфренды и мешковатые джемперы сейчас очень популярны, но стоят довольно дорого, поэтому вместо того, чтобы покупать новую одежду, я стала одалживать вещи мужа: они свободно сидят и очень мило выглядят на мне», — рассказала Грейс.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди. Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun.

По словам Грейс, многие бренды производят одежду, которая может подойти как женщинам, так и мужчинам. Но на поиск таких вещей придется потратить чуть больше времени: в их описании на ценнике могут быть слова унисекс или гендерно-нейтральный.

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