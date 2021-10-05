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    Супруги сделали общим гардероб, чтобы снизить свои расходы. Курьезные фото

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    Супруги сделали общим гардероб, чтобы снизить свои расходы. Курьезные фото

    Супруги нашли необычный способ снизить свои расходы

    Супруги из Ноттингема (Англия) — Грейс и Райан Кенворд нашли оригинальный способ сэкономить семейный бюджет, значительно снизив свои расходы на одежду: муж и жена покупают вещи, которые могут носить совместно.

    «Совместный гардероб — это огромная экономия денег для пар! Джинсы-бойфренды и мешковатые джемперы сейчас очень популярны, но стоят довольно дорого, поэтому вместо того, чтобы покупать новую одежду, я стала одалживать вещи мужа: они свободно сидят и очень мило выглядят на мне», — рассказала Грейс.

    Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди. Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun.

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    Супруги сделали общим гардероб, чтобы снизить свои расходы. Курьезные фото
    Супруги сделали общим гардероб, чтобы снизить свои расходы. Курьезные фото
    Супруги сделали общим гардероб, чтобы снизить свои расходы. Курьезные фото
    Супруги сделали общим гардероб, чтобы снизить свои расходы. Курьезные фото
    Супруги сделали общим гардероб, чтобы снизить свои расходы. Курьезные фото
    Супруги сделали общим гардероб, чтобы снизить свои расходы. Курьезные фото

    По словам Грейс, многие бренды производят одежду, которая может подойти как женщинам, так и мужчинам. Но на поиск таких вещей придется потратить чуть больше времени: в их описании на ценнике могут быть слова унисекс или гендерно-нейтральный.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в США водитель нашел неожиданный клад под капотом своего автомобиля.

    Американец Билл Фишер опубликовал фотографии своего пикапа Chevrolet Avalanche, который усилиями белок превратился в настоящий склад для хранения орехов. После четырех дней парковки человек вытащил из-под капота около 70 килограммов черных орехов, которые едва уместились в семь огромных ведер.

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    Теги: мода и красота одежда курьез
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    Супруги сделали общим гардероб, чтобы снизить свои расходы. Курьезные фото