4-летняя дочь Ким Кардашьян хочет стать бьюти-блоггером

4-летняя Норт Уэст растет в семье, где за жизнью ее знаменитых родственников наблюдают в формате реалити-шоу сотни тысяч зрителей по всему миру – не удивительно, что и маленькая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста тоже начинает мечтать о славе.

Вот только, в отличие от прочих представительниц клана Кардашьян, Норт выбирает более современный формат – и хочет стать звездой YouTube и бьюти-блоггером. [READ_MORE] В новом интервью Ким Кардашьян поделилась достаточно трогательными подробностями о предпочтениях дочери: «Не так давно произошел забавный случай. Моя дочь смотрит



Розсилка ВІДПРАВИТИ

4-летняя Норт Уэст растет в семье, где за жизнью ее знаменитых родственников наблюдают в формате реалити-шоу сотни тысяч зрителей по всему миру – не удивительно, что и маленькая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста тоже начинает мечтать о славе.

Вот только, в отличие от прочих представительниц клана Кардашьян, Норт выбирает более современный формат – и хочет стать звездой YouTube и бьюти-блоггером.

В новом интервью Ким Кардашьян поделилась достаточно трогательными подробностями о предпочтениях дочери: «Не так давно произошел забавный случай. Моя дочь смотрит очень много обучающих видео на YouTube. Она распаковывала коллекцию игрушек My Little Pony, и я подумала, что надо было это записать – настолько смешной была ее реакция. А потом она начала делать макияж игрушкам и сказала мне – «Мама, я хочу снимать такие видео для YouTube».

Отец Норт, рэпер Канье Уэст, от этой идеи не в восторге, да и Ким признается, что хотела бы ограничить взаимодействие дочери с социальными сетями, хотя найти баланс очень сложно: «в сегодняшнем мире нельзя просто взять и запретить ребенку пользоваться соцсетями – это попросту жестоко. Это как потребовать у кого-то, чтобы он вообще не разговаривал».

Джерело: popcornnews