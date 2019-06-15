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    Шоу-биз

    50-летняя Энистон похвасталась стройными ножками в кожаном облегающем платье

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    Дженнифер Энистон - 50-летняя Энистон похвасталась стройными ножками в кожаном облегающем платье
    Дженнифер Энистон

    Звезда «Друзей» продемонстрировала идеальную фигуру

    Дженнифер Энистон произвела фурор свои появлением на премьере фильма «Загадочное убийство» режиссера Кайла Ньюачека. 50-летняя актриса выбрала наряд, идеально подчеркивающий ее стройную фигуру.

    Для выхода под объективы фотографов Энистон надела кожаное облегающее платье от Celine By Hedi Slimane, открывающее ноги с поясом на талии и с высоким воротником. Наряд она дополнила открытыми босоножками на высоком каблуке.

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    50-летняя Энистон похвасталась стройными ножками в кожаном облегающем платье
    50-летняя Энистон похвасталась стройными ножками в кожаном облегающем платье
    50-летняя Энистон похвасталась стройными ножками в кожаном облегающем платье
    50-летняя Энистон похвасталась стройными ножками в кожаном облегающем платье
    50-летняя Энистон похвасталась стройными ножками в кожаном облегающем платье
    50-летняя Энистон похвасталась стройными ножками в кожаном облегающем платье
    50-летняя Энистон похвасталась стройными ножками в кожаном облегающем платье
    50-летняя Энистон похвасталась стройными ножками в кожаном облегающем платье

    Звезда «Друзей» с удовольствием позировала для фото, принимая различные ракурсы. На некоторых снимках можно даже заметить, что она предпочла отказаться от бюстгальтера.

     

     

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