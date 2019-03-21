60-летняя Мадонна показала, как ей делают шикарную прическу



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Мадонна

Видео с преображением она опубликовала на своей странице в Instagram

60-летняя поп-легенда Мадонна решила показать, как стилисты создают ей шикарную прическу с белокурыми локонами, и опубликовала этот короткий видеоролик с преображением на своей странице в соцсети Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 20 Мар 2019 в 1:37 PDT

Большинство поклонников пришли в восторг от образа яркой красотки и поспешили осыпать поп-звезду многочисленными комплиментами.

Впрочем, на видеоролике отчетливо видно, что 60-летняя Мадонна не раз пользовалась услугами пластических хирургов - на ее лице нет практически ни одной морщинки.

Ранее американские специалисты рассказали, к каким хирургическим вмешательствам могла прибегнуть звезда мировой поп-сцены, чтобы выглядеть моложе. Так, например, эксперты уверены, что Мадонна делала подтяжку нижнего века и инъекции для разглаживания кожи в этой области. Также специалисты удалили ей жировые отложения на лице.