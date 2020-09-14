62-летний Алек Болдуин похвастался новорожденным сыном



Розсилка ВІДПРАВИТИ

62-летний актер Алек Болдуин поделился умилительными кадрами с младшим ребенком instagram.com/alecbaldwininsta/

Актер показал, как выглядит его новорожденный сын Эдуардо

Партнер Мерил Стрип по фильму «Простые сложности» стал отцом в шестой раз на прошлой неделе. Жена родила Алеку долгожданного наследника. Звезды прошли тяжелый путь, прежде чем их мечта о ребенке воплотилась в жизнь. Две предыдущие беременности Хиларии закончились выкидышами.

Болдуин не может нарадоваться счастливым прибавлением, случившимся в его семействе. Актер устроил домашнюю фотосессию с Эдуардо. Алек взял завернутого в пеленки малыша на руки. Звездный отец нежно придерживал голову мальчика.

Артист дал фанатам возможность разглядеть лицо мальчика. Поклонники пришли в восторг. «Какие же красивые детки получаются у вас с Хиларией!», «Сладенький! Похож на маму», «Идеальный малыш», «Очаровашка как и папа», «Маленький, но уже импозантный мужчина», «Наблюдать за вашей семьей – одно наслаждение», - прокомментировали пользователи Instagram.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.