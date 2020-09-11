Недостигаемый уровень любви: самые милые фото хозяев и их питомцев



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Химию между котами, собаками и их людьми видно даже на фотографиях

Стоит в доме появиться животному, как между ним и хозяевами возникает настолько мощные чувства, что любые мелодрамы позавидуют. При этом остановить любовь между ними не могут ни расстояния, ни время, ни другие преграды, на которые богата судьба.

Химию между котами, собаками и их людьми видно даже на фотографиях, а от некоторых из них можно буквально зарядиться положительной энергией!

Ранее «Скотч» показывал, как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей.

В этом материале мы собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях.