71-летняя Ротару похвасталась первой весенней фотосессией



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instagram / sofiarotaru.official

Знаменитая артистка порадовала поклонников новыми снимками

Украинская певица София Ротару, которая уже давно не баловала фанатов своими фотографиями, на Пасху устроила мини-фотосессию в саду. Позировала София Михайловна в вышитой платье от любимого бренда Vita Kin.

«Со светлым праздником!», - подписала серию снимков 71-летняя звезда в Instagram.

Пользователи сети сразу окрестили любимую артистку «женщиной-весной» и оставили много доброжелательных комментариев.

«Какая вы красивая и молодая! Супер!», «Фотки получились классные как никогда! В такой красоте живете, аж позавидовать можно», «Вы умеете поднять настроение. С праздником!», - написали поклонники в сети.

Ранее сообщалось, что в конце августа певица София Ротару упала в обморок во время корпоратива в Уфе и была госпитализирована в одну из ближайших больниц. Врачи и родные подозревали, что у певицы случился инсульт, но к счастью, диагноз не подтвердился.

Как оказалось, у Ротару случился гипертонический криз. После этого неприятного инцидента, врачи рекомендовали поберечь себя. Конечно, артистка полностью не отказалась от концертов и корпоративов, тем более, что новогодние праздники на носу и предложений поступает огромное количество.

По словам менеджмента звезды, Ротару отказывается от гастролей на территории РФ,