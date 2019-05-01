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    Шоу-биз

    71-летняя Ротару похвасталась первой весенней фотосессией

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    instagram / sofiarotaru.official - 71-летняя Ротару похвасталась первой весенней фотосессией
    instagram / sofiarotaru.official

    Знаменитая артистка порадовала поклонников новыми снимками

    Украинская певица София Ротару, которая уже давно не баловала фанатов своими фотографиями, на Пасху устроила мини-фотосессию в саду.  Позировала София Михайловна в вышитой платье от любимого бренда Vita Kin.

    «Со светлым праздником!», - подписала серию снимков 71-летняя звезда в Instagram.

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    71-летняя Ротару похвасталась первой весенней фотосессией
    71-летняя Ротару похвасталась первой весенней фотосессией
    71-летняя Ротару похвасталась первой весенней фотосессией
    71-летняя Ротару похвасталась первой весенней фотосессией
    instagram / sofiarotaru.official

    Пользователи сети сразу окрестили любимую артистку «женщиной-весной» и оставили много доброжелательных комментариев.

    «Какая вы красивая и молодая! Супер!», «Фотки получились классные как никогда! В такой красоте живете, аж позавидовать можно», «Вы умеете поднять настроение. С праздником!», - написали поклонники в сети.

    Ранее сообщалось, что в конце августа певица София Ротару упала в обморок во время корпоратива  в Уфе и была госпитализирована в одну из ближайших больниц. Врачи и родные подозревали, что у певицы случился инсульт, но к счастью, диагноз не подтвердился.

    Как оказалось, у Ротару случился гипертонический криз. После этого неприятного инцидента, врачи рекомендовали поберечь себя.  Конечно, артистка полностью не отказалась от концертов и корпоративов, тем более, что новогодние праздники на носу и предложений поступает огромное количество.

    По словам менеджмента звезды, Ротару отказывается от гастролей на территории РФ, 

     

    знаменитости певица
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