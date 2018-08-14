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    Жизнь

    Директор Софии Ротару признался, что звезда ведет затворнический образ жизни

    • Розсилка
    Директор Софии Ротару признался, что звезда ведет затворнический образ жизни

    Легендарная певица редко выходит на сцену

    Неделю назад София Ротару отпраздновала свой 71-й день рождения. Пышных торжеств устраивать не стала, а просто собрала родных в своем киевском доме.

    «В этом году действительно не было большого празднования. София Михайловна решила отметить день рождения дома в кругу семьи. Я в Киев не полетел – прислал ей подарок почтой»,  – рассказал концертный директор звезды Сергей Лавров.

    По словам директора певицы Сергея Лаврова, она фактически ведет затворнический образ жизни.

    «Она ведет очень закрытый, почти затворнический образ жизни, никуда не ходит, в тусовках участия не принимает. На банкетах и в ресторанах ее тоже не увидишь. Только дом, дом и дом. Ей нравится такой образ жизни...Она даже за границей не гуляет. Ей хватает дома. У нее есть свой частный лес – вот там она гуляет. А в Киеве или Москве она никогда не выходит на улицу», - сказал Лавров.

    Джерело: Комсомольска Правда в Украине

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