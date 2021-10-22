Ахтем Сеитаблаев разводится с женой

О второй жене Иванне Дядюру известно, что она продюсер всех фильмов Сеитаблаева и президент Международного киевского кинофестиваля «Молодость»

Актер и режиссер Ахтем Сейтиблаев и продюсер Иванна Дядюра развелись десять лет отношений, пишет Сегодня.

Ахтем Сеитаблаев в интервью программе «Звездный путь» на телеканале «Украина» впервые рассказал о расставании со второй женой.

«Это довольно эмоциональный момент в жизни каждого человека. Непростой момент. Особенно, когда к этому имеют отношение дети. Никогда не можешь быть готовым, заканчивающиеся чувства. Я надеюсь, мы останемся добрыми друзьями. И так же будем держать в поле зрения друг друга и при необходимости помогать. Мы с Иванной действительно сделали многое, начиная с телевизионных фильмов, заканчивая «Хайтарма» и «киборг». Сотрудничество тоже добавила, скажем, к кейсу своих рычагов», – рассказал артист.

О личной жизни актера нет так много информации. О первой жене Ахтем не говорит. О второй жене Иванне Дядюру известно, что она продюсер всех фильмов Сеитаблаева и президент Международного киевского кинофестиваля «Молодость». Пара поженилась в 2013 году. Церемония проходила в Судаке в кругу близких. На свадьбе присутствовал кум Иванны – Игорь Кондратюк. У актера трое детей от первого брака, а также приемный сын – сын Иванны.

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Примечательно, что познакомилась пара еще в 2011 году, еще когда Антин находился в браке со Снежаной Егоровой, однако встречаться они начали лишь в 2014 году.