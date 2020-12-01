  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    52-летний Антин Мухарский женился на девушке на 20 лет моложе его (фото)

    • Розсилка
    Украинский телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский - 52-летний Антин Мухарский женился на девушке на 20 лет моложе его (фото)
    Украинский телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский

    По словам музыканта, супруги не планируют детей, а хотят посвятить жизнь друг другу

    Украинский телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский женился. Избранницей 52-летнего артиста стала на 20 лет моложе его искусствовед Елизавета Бельская, с которой он вместе уже на протяжении шести лет.

    Примечательно, что познакомилась пара еще в 2011 году, еще когда Антин находился в браке со Снежаной Егоровой, однако встречаться они начали лишь в 2014 году.

    В программе «Звездный путь» артист признался, что именно Елизавета помогла ему справиться с депрессией после скандального развода с бывшей женой.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    52-летний Антин Мухарский женился на девушке на 20 лет моложе его (фото)
    52-летний Антин Мухарский женился на девушке на 20 лет моложе его (фото)
    52-летний Антин Мухарский женился на девушке на 20 лет моложе его (фото)
    52-летний Антин Мухарский женился на девушке на 20 лет моложе его (фото)

    Мухарский рассказал, что они с Елизаветой несколько лет назад обвенчались в Украине, а вот расписались в Турции в этом году.

    «На самом деле наш брак заключался на небесах. Потому что мы первое, что сделали -обвенчались. А только в этом году официально стали мужем и женой», - заметил артист.

    Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

    Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.

     Читайте также: Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес семья телеведущий писатель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies