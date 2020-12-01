52-летний Антин Мухарский женился на девушке на 20 лет моложе его (фото)

По словам музыканта, супруги не планируют детей, а хотят посвятить жизнь друг другу

Украинский телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский женился. Избранницей 52-летнего артиста стала на 20 лет моложе его искусствовед Елизавета Бельская, с которой он вместе уже на протяжении шести лет.

Примечательно, что познакомилась пара еще в 2011 году, еще когда Антин находился в браке со Снежаной Егоровой, однако встречаться они начали лишь в 2014 году.

В программе «Звездный путь» артист признался, что именно Елизавета помогла ему справиться с депрессией после скандального развода с бывшей женой.

Мухарский рассказал, что они с Елизаветой несколько лет назад обвенчались в Украине, а вот расписались в Турции в этом году.

«На самом деле наш брак заключался на небесах. Потому что мы первое, что сделали -обвенчались. А только в этом году официально стали мужем и женой», - заметил артист.

Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.