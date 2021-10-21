Когда отвлекся от детей на минутку, но этого хватило на неожиданную проделку

Подборка курьезных фото

Как только в семье появляется ребёнок, тут же становится ясно — теперь кое-кто будет постоянно держать вас в тонусе своими сюрпризами! Не зря ведь столько историй начинается со слов «мы отвернулись всего на секундочку»: дети экспериментируют с продуктами, не дают заскучать во время праздника и вообще готовы в любую минуту совершить нечто абсолютно неожиданное.

Например, что-то такое.

Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

«Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.