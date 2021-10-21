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    Когда отвлекся от детей на минутку, но этого хватило на неожиданную проделку

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    Когда отвлекся от детей на минутку, но этого хватило на неожиданную проделку

    Подборка курьезных фото

    Как только в семье появляется ребёнок, тут же становится ясно — теперь кое-кто будет постоянно держать вас в тонусе своими сюрпризами! Не зря ведь столько историй начинается со слов «мы отвернулись всего на секундочку»: дети экспериментируют с продуктами, не дают заскучать во время праздника и вообще готовы в любую минуту совершить нечто абсолютно неожиданное.

    Например, что-то такое.

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    на весь екран згорнути
    Я не увидела, что дочка оставила куклу в своём детском кресле. Когда ехала с работы, посмотрела назад, а там…
    Не забудь налить воды, когда будешь греть лапшу!
    Муж просто ненадолго уснул
    Дети проделали дыру в кресле-мешке, и теперь везде тонна крошечных шариков
    Никак не можете найти пульт?
    Я просто схожу и разогрею обед. Что может произойти за 2 минуты?
    Сын приготовил мне сэндвич с «капелькой горчицы»
    Сказал сыну положить содовую в холодильник. Он положил её в морозилку…
    В составе этого машинного супа всё из нашего холодильника
    Дочка подкралась сзади, и я чуть не заработала сердечный приступ
    Мы наконец-то поняли, почему в квартире всё время меняется температура
    Да, мамочка, я покормил кота
    Кинул мой телефон в костёр
    Спросила сына, какой пазл он хочет собирать, и отошла на 15 секунд
    Не уследила за своей едой!
    Кажется, кто-то смотрел в окно
    На дне рождения сын не выдержал и набросился на торт

    Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

    «Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.

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    Теги: дети шутки курьез
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    Когда отвлекся от детей на минутку, но этого хватило на неожиданную проделку