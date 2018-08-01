Алкогольные коктейли, романтика и танцы до утра: принц Уильям и Кейт Миддлтон сходили на свидание



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Кейт Миддлтон и принц Уильям

На прошлой неделе все обсуждали каникулы принца Уильяма и Кейт Миддлтон на Карибах

Для семейного отпуска супруги выбрали остров Мюстик, куда прилетели вместе с 5-летним Джорджем, 3-летней Шарлоттой и трехмесячным Луи предположительно 19 июля. Несмотря на то что молодые родители отправились на каникулы вместе с детьми, они не все время проводят за воспитанием малышей.

В один из вечеров Кейт и Уильям отправились на свидание в лучший бар Мюстика. Коллеги из британского HELLO! рассказывают, что монаршая чета выбрала для свидания Basil's Bar. Романтикой там дело не ограничилось: были танцы, коктейли и разговоры с барменом по душам. Выглядели супруги очень счастливыми. К слову, о бартендере. Напитки паре готовил Безил Чарльз, легенда индустрии и близкий друг Уильяма.

И напоследок, фотографий Кейт с мартини в руках не ждите: Мюстик - закрытый остров, на котором расположено всего 114 домов. Каждая вилла - неприступный для журналистов форт, причем настолько, что даже небо над островом закрыто. Мик Джаггер, купивший здесь когда-то дом, подтвердит.

Впервые Кейт и Уильям посетили Мюстик в 2008 году - еще до свадьбы - и возвращались туда не раз вместе с детьми и родителями Кейт. Хотя остров доступен только для избранных и предлагает своим гостям уединение, некоторым туристам удалось не просто встретить герцогов Кембриджских, скажем, на пляже, но и пообщаться с ними.

Джерело: Hello!