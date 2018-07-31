Герцогиня Кэтрин поддержала Меган Маркл в скандале с отцом



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Вчера отец актрисы заявил, что давно не видел дочь, которая только благодаря ему стала герцогиней. Меган не комментирует высказывания папы, однако она переживает по этому поводу.

Поддержку Меган нашла у герцогини Кэтрин: «Кейт прекрасно понимает, что Меган переживает. Ее семья в свое время тоже попадала на страницы таблоидов, и она знает, как это неприятно. У Кейт трое детей, свои заботы, свои друзья, но она нашла время и желание, чтобы поддержать Меган», — рассказал королевский источник.

Напомним, отец герцогини Сассекской сначала заключил сделку с папарацци, потом пропустил свадьбу дочери, а на днях дал интервью The Daily Mail, в котором заявил, что Меган перестала с ним общаться. Он назвал дочь высокомерной и сказал, что его терпение на исходе.

Джерело: graziamagazine.ru