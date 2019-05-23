Alyona Alyona попала в рейтинг самых значимых европейских артистов по версии The New York Times



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Украинская артистка набирает популярность за границей

Популярная украинская рэперша alyona alyona продолжает покорять мировую сцену. Вслед за съемками для американского Vogue, об украинской артистке написали в еще одном знаковом американском издании – The New York Times.

В редакции NYT решили собрать список из 15 молодых артистов европейской сцены, на которых стоит обратить внимание прямо сейчас.

Среди британских, польских, шведских, итальянских «фрэшмэнов» нашлось место представителю Украины. Автор очерка о alyona alyona Джози Тадеус-Джонс отметил, что музыка нашей рэперши понравится фанатам Азелии Бэнкс.

Вместе с тем, он сделал акцент на том, что в Украине, где очень популярен хип-хоп из России, alyona alyona читает на родном украинском языке. Что делает ее музыку оригинальной и самобытной.