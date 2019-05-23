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    Шоу-биз

    Alyona Alyona попала в рейтинг самых значимых европейских артистов по версии The New York Times

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    аlyona аlyona - Alyona Alyona попала в рейтинг самых значимых европейских артистов по версии The New York Times
    аlyona аlyona

    Украинская артистка набирает популярность за границей

    Популярная украинская рэперша alyona alyona продолжает покорять мировую сцену. Вслед за съемками для американского Vogue, об украинской артистке написали в еще одном знаковом американском издании – The New York Times.

    В редакции NYT решили собрать список из 15 молодых артистов европейской сцены, на которых стоит обратить внимание прямо сейчас.

    Среди британских, польских, шведских, итальянских «фрэшмэнов» нашлось место представителю Украины. Автор очерка о alyona alyona Джози Тадеус-Джонс отметил, что музыка нашей рэперши понравится фанатам Азелии Бэнкс.

    Вместе с тем, он сделал акцент на том, что в Украине, где очень популярен хип-хоп из России, alyona alyona читает на родном украинском языке. Что делает ее музыку оригинальной и самобытной.

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