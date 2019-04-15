Анита Луценко возвращается в шоу «Зважені та щасливі» в качестве ведущей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анита Луценко

А главными тренерами команд станут экс- «Холостяк» Иракли Макацария и Марина Боржемская – тренеры команд

Как стало известно Scotch, телеканал Стб приступил к съемкам девятого сезона самого весомого шоу страны «Зважені та щасливі», который выйдет на телеэкраны этой осенью и по словам креативной команды обещает стать очень жарким.

В проект на место ведущей возвращается Анита Луценко. Тренерами шоу стали Марина Боржемская и Иракли Макацария. Они будут помогать худеть одиночкам, которые уверены, что лишний вес – это единственное, что мешает им устроить личную жизнь.

«Ни для кого не секрет, что Анита одна из лучших ведущих в истории проекта, у которой сильный бэкграунд отношений со «Зваженими». У нее есть характер, стержень, харизма, опыт, внешность и посыл. У нее есть все, чтобы мотивировать участников на достижения», - считает креативный продюсер шоу Евгений Туник.

Как удалось узнать Scotch сегодня участники пройдут первый конкурс, после чего будут распределены по двум командам. Одной займется опытнейший тренер и победительница нескольких сезонов шоу Марина Боржемская, а второй, соответственно, горячий холостяк, кинопродюсер и спортсмен с идеальной фигурой Иракли Макацария.

«Мы кастинговали многих мужчин-тренеров. Но в определенный момент остановились на человеке, который идеально подходит под концепцию этого сезона. Иракли не просто всем известный «Холостяк», кинопродюсер и обаятельный мужчина. Он как никто другой ассоциируется со спортом. Он занимается им профессионально; свое идеальное тело он создал сам. На телевидении в Грузии ведет постоянные рубрики, касающиеся здорового образа жизни, и читает мотивационные лекции. Иракли станет для наших участников не только сильным тренером, а и хорошим советчиком в плане восприятия себя и построения отношений, если у них возникнет такой запрос», - отметил креативный продюсер проекта.

«Для второй кандидатуры мы просмотрели много известных женщин, которые связаны со спортом. Но в итоге остановились на той, с кем сотрудничаем уже три года – Марина Боржемская. За время работы в проекте она несколько раз победила сильных мужчин-тренеров. Марина требует нового соперника, которым станет Иракли», - добавил Евгений Туник.

И это еще не все изменения в проекте. В новом сезоне питанием участников снова займется диетолог Светлана Фус.

«Мы очень благодарны Мирославе Ульяниной за сотрудничество. Прошлый сезон стал одним из самых экспериментальных и важных в истории нашего проекта. Мы подняли вторую сторону проблем с весом, которая беспокоит очень многих украинок – критически низкий вес. Мирослава объединяла в себе две уникальные функции: ведущая и консультант по питанию. А также и сама была участницей шоу, преодолевая личную проблему с весом. С этой задачей она справилась отлично. Но сегодня в ее жизни и жизни проекта наступает новый этап, который требует изменений и новых вызовов. Мы пригласили Светлану Фус снова поработать с нами, потому что лучше нее для наших участников специалиста не сыщешь», - комментирует Евгений.

Также в девятом сезоне «Зважених та щасливих» появится психолог, который будет помогать участникам не только за кадром. Им стала известный психотерапевт Анна Кушнерук, которая в предыдущих сезонах уже помогала справляться участникам с внутренними проблемами и комплексами.



