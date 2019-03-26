Финалистка «Зважених та щасливих» впервые стала мамой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алина Буць

Совсем скоро стартуют съемки нового сезона проекта и новые участники начнут борьбу с лишним весом

А пока, Scotch спешит поделиться радостной новостью от финалистов седьмого сезона проекта.

Проект «Зважені та щасливі» помогает участникам измениться как внешне, так и внутренне. Пара оранжевых, которая в 2017 году стала не только финалистами проекта, но и официально оформила отношения на проекте, недавно стала родителями.

Алина Буць пришла на проект вместе с молодым человеком Максимом Письмиченко, который обещал сделать ей предложение, когда она похудеет. Вес Максима был 121 кг, а Алины – 125 кг. С таким весом девушка не могла бы выносить ребенка. Пара сбросила по 50 кг, дошла до финала, но им немного не хватило, чтобы победить в проекте. Но главную победу они, конечно, получили: стали мужем и женой, избавились от ненавистных килограмм и родили дочь, которую назвали Алисой.

«Первая мысль после возвращения из роддома – как мы жили без Алисы? Как же я любила свою беременность и как же я люблю свою любимую девочку сейчас. Эту любовь невозможно измерить, она не имеет границ! Спасибо Господу Богу, что он подарил нам такого долгожданного ребенка. Спасибо моему мужу Максиму, что он верил и вселял в меня эту веру – что ребёнок у нас обязательно будет», - трогательно написала у себя на странице Алина.