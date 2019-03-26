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    Жизнь

    Финалистка «Зважених та щасливих» впервые стала мамой

    • Розсилка
    Алина Буць - Финалистка «Зважених та щасливих» впервые стала мамой
    Алина Буць

    Совсем скоро стартуют съемки нового сезона проекта и новые участники начнут борьбу с лишним весом

    А пока, Scotch спешит поделиться радостной новостью от финалистов седьмого сезона проекта.

    Проект «Зважені та щасливі» помогает участникам измениться как внешне, так и внутренне. Пара оранжевых, которая в 2017 году стала не только финалистами проекта, но и официально оформила отношения на проекте, недавно стала родителями.

    Алина Буць пришла на проект вместе с молодым человеком Максимом Письмиченко, который обещал сделать ей предложение, когда она похудеет. Вес Максима был 121 кг, а Алины – 125 кг. С таким весом девушка не могла бы выносить ребенка. Пара сбросила по 50 кг, дошла до финала, но им немного не хватило, чтобы победить в проекте. Но главную победу они, конечно, получили: стали мужем и женой, избавились от ненавистных килограмм и родили дочь, которую назвали Алисой.

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    Финалистка «Зважених та щасливих» впервые стала мамой
    Финалистка «Зважених та щасливих» впервые стала мамой
    Финалистка «Зважених та щасливих» впервые стала мамой
    Финалистка «Зважених та щасливих» впервые стала мамой
    Финалистка «Зважених та щасливих» впервые стала мамой
    Финалистка «Зважених та щасливих» впервые стала мамой
    Финалистка «Зважених та щасливих» впервые стала мамой
    Финалистка «Зважених та щасливих» впервые стала мамой
    Финалистка «Зважених та щасливих» впервые стала мамой

    «Первая мысль после возвращения из роддома – как мы жили без Алисы? Как же я любила свою беременность и как же я люблю свою любимую девочку сейчас. Эту любовь невозможно измерить, она не имеет границ! Спасибо Господу Богу, что он подарил нам такого долгожданного ребенка. Спасибо моему мужу Максиму, что он верил и вселял в меня эту веру – что ребёнок у нас обязательно будет», - трогательно написала у себя на странице Алина.

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