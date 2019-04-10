После проекта «Танцы со звездами» Анита Луценко увлеклась хореографией, а ее партнер Александр Прохоров – спортом



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Анита Луценко и Александр Прохоров Фото: Master Management

Танцевальный проект круто изменил жизнь украинских знаменитостей

Одна из самых ярких пар проекта «Танцы со звездами» сексапильный фитнес-тренер Анита Луценко и харизматичный танцор Александр Прохоров вдохновились достижениями друг друга и не останавливаются на достигнутом. Этот проект внес дополнение в их жизни.

Украинский танцор D'Arts Dance Project – Александр Прохоров серьезно занялся спортом и уже на выходных получил свою первую медаль. Александр пробежал марафон, организованный Run Ukraine.

«Впервые бежал 21км. И что я хочу сказать... Какой же это кайф, чувствовать силу соперничества самого с собой, бросать себе вызов...Первые 5 км были на одном дыхании, не сильно тяжелые; вторая пятерка была немного сложнее, но на этом этапе помогла моя группа поддержки, семья и близкие, я им очень благодарен. Их поддержка вселила в меня энергию на сложный подъем на трассе и силы бежать дальше, бороть себя изнутри.

Самым сложным оказался отрезок с 13 по 18 км, когда силы на исходе, дыхание сбивается, в голову лезут мысли, что не добежишь, может сдаться.....но нет, ноги делают свое дело, они несут тебя к финишу, на автомате, по инерции.

И когда остаются последние километры, включается режим turbo, ты несешься к линии финиша!! И какое же это наслаждение, когда приходит осознание того, что ты это сделал, ты смог, ты бросил себе вызов и его преодолел! Идешь как в нирване, вокруг толпы других бегущих, камеры, пресса, болельщики, волонтеры; а ты идешь, полон удовольствия от достигнутого со слезами на глазах! Победил себя, покорил новую высоту! Верьте в свои силы! Главное желание, желание сегодня стать лучше, чем вчера! Развивайтесь!» - так прокомментировал участие в марафоне танцор Александр Прохоров.

В свою очередь фитнес-тренер Анита Луценко много времени уделяет танцам. Ходит на индивидуальные занятия, осваивает разные виды хореографии и усердно развивается в этом направлении