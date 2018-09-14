Безумный рекламщик планирует сыграть Бэтмена



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актер Джон Хэмм, известный по роли рекламщика Дона Дрейпера в сериале "Безумцы", заявил, что не прочь сыграть супергероя Бэтмена, если сценарий окажется хорошим

Об этом он рассказал в интервью шоу Грэма Бенсингера. Слухи о том, что Хэмм может исполнить роль Бэтмена, ходили еще со времен первого сезона "Безумцев" (2007), но, как говорит актер, с ним никогда не обсуждали возможное участие в проекте.

По словам Хэмма, он всегда был фанатом комиксов и, конечно же, хотел бы сыграть Бэтмена. "Я читал комиксы уже с 9 лет и довольно много знаю о них. Мне нравится этот жанр, особенно если они сделаны хорошо", — рассказывает актер. Джону понравилась "Черная пантера", и он смотрит сериал "Легион", где в центре сюжета — персонаж из вселенной Marvel, который борется со множественными личностями.

Несмотря на то что актеру пока не предлагали роль Бэтмена, он уверен, что костюм ему подошел бы отлично. "Конечно, пришлось бы много тренироваться, что я не очень люблю, но, думаю, это было бы интересно. Если вдруг кто-то одернет меня за плечо и предложит [сыграть Бэтмена], почему бы и нет?" — считает Хэмм.

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Джерело: Buro 24/7