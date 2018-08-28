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    Шоу-биз

    Фанат «Игры престолов» за 1400 часов напечатал Тириона Ланнистера на 3D-принтере

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    Тирион Ланнистер - Фанат «Игры престолов» за 1400 часов напечатал Тириона Ланнистера на 3D-принтере
    Тирион Ланнистер

    Порой упорство фанатов какого-нибудь фильма, сериала или актера граничит с одержимостью

    Поклонник сериала по имени Джефф Кристиансон, потратил свыше 1400 часов (это почти 60 дней) на то, чтобы напечатать на 3D-принтере статую Тириона Ланнистера в натуральную величину.

    На изготовление своего личного Тириона у Джеффа ушло свыше 10 кг специального ПЛА-пластика для 3D-принтеров; части тела статуи фанат «Игры престолов» скрупулезно напечатал на 3D-принтере, затем склеил все вместе, замазал щели, зачистил поверхности, отшлифовал и, наконец, покрасил акриловой краской. Готовая статуя весит почти 13 килограмм и может похвастаться ростом в 134 сантиметра – таким же, как у Питера Динклэйджа, сыгравшего Тириона в «Игре престолов».

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    Фанат «Игры престолов» за 1400 часов напечатал Тириона Ланнистера на 3D-принтере
    Фанат «Игры престолов» за 1400 часов напечатал Тириона Ланнистера на 3D-принтере
    Фанат «Игры престолов» за 1400 часов напечатал Тириона Ланнистера на 3D-принтере
    Фанат «Игры престолов» за 1400 часов напечатал Тириона Ланнистера на 3D-принтере
    Фанат «Игры престолов» за 1400 часов напечатал Тириона Ланнистера на 3D-принтере
    Фанат «Игры престолов» за 1400 часов напечатал Тириона Ланнистера на 3D-принтере

    Отметим, что это уже не первый подобный проект для Джеффа – ранее он распечатал на 3D-принтере свой личный Железный трон.

    Джерело: popcornnews

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