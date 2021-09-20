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    Блогерша показала, как помыть посуду без моющих средств

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    Блогерша показала, как помыть посуду без моющих средств

    Каролина Макколи показала способ удалить загрязнения с кухонной техники с помощью лимона

    Жительница Австралии раскрыла простой способ очистить кухонную утварь без моющих средств и удивила пользователей сети. Соответствующий материал появился на ее странице в Instagram.

    Блогерша Каролина Макколи (Carolina McCauley) регулярно публикует посты, в которых раскрывает лайфхаки для уборки. Например, в одном из последних видео она рассказала, как быстро удалить загрязнения и накипь, которые скапливаются на поверхности различных предметах быта. Для этого, по словам женщины, понадобится одна половина лимона.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Carolina Home Hacks

    Теги: лайфхак
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    Блогерша показала, как помыть посуду без моющих средств