Блогерша показала, как помыть посуду без моющих средств

Каролина Макколи показала способ удалить загрязнения с кухонной техники с помощью лимона

Жительница Австралии раскрыла простой способ очистить кухонную утварь без моющих средств и удивила пользователей сети. Соответствующий материал появился на ее странице в Instagram.

Блогерша Каролина Макколи (Carolina McCauley) регулярно публикует посты, в которых раскрывает лайфхаки для уборки. Например, в одном из последних видео она рассказала, как быстро удалить загрязнения и накипь, которые скапливаются на поверхности различных предметах быта. Для этого, по словам женщины, понадобится одна половина лимона.