Блогерша показала, как помыть посуду без моющих средств
Каролина Макколи показала способ удалить загрязнения с кухонной техники с помощью лимона
Жительница Австралии раскрыла простой способ очистить кухонную утварь без моющих средств и удивила пользователей сети. Соответствующий материал появился на ее странице в Instagram.
Блогерша Каролина Макколи (Carolina McCauley) регулярно публикует посты, в которых раскрывает лайфхаки для уборки. Например, в одном из последних видео она рассказала, как быстро удалить загрязнения и накипь, которые скапливаются на поверхности различных предметах быта. Для этого, по словам женщины, понадобится одна половина лимона.
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