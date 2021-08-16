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    Как очистить духовку. Блогерша показала легкий способ

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    Как очистить духовку. Блогерша показала легкий способ

    Подписчики блогерши поблагодарили ее за лайфхак в комментариях под публикацией

    Жительница Австралии показала собственный способ легко очистить духовой шкаф от загрязнений. Пост появился на ее странице в Instagram.

    Блогерша Шантель Мила (Chantel Mila) регулярно делится с подписчиками постами, в которых рассказывает о лайфхаках, используемых ею во время уборки. В последнем видео она дала подписчикам рекомендации по поводу очищения духовки с помощью подручных средств.

    На размещенных кадрах Мила смешивает одну столовую ложку пищевой соды с двумя чайными ложками средства для мытья посуды, затем добавляет немного воды и формирует из ингредиентов липкую пасту. После этого австралийка наносит получившуюся смесь на дверцу духовки и оставляет ее на поверхности на ночь.

    По словам специалистки, утром пригоревший жир легко очищается влажной тряпкой. «Лучшее натуральное средства для уборки», — написала блогерша в описании к посту, который набрал больше шести тысяч лайков.

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    Публикация от Chantel Mila Home Tips (@mama_mila_au)

    Подписчики блогерши поблагодарили ее за лайфхак в комментариях под публикацией. «Спасибо большое, ненавижу мыть духовку», «Как всегда лучшие советы», «Очень крутое самодельное средство», «Вау, спасибо!», «Возьму на заметку», «Спасибо за твои старания», — высказались поклонники.

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    Теги: лайфхак
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    Как очистить духовку. Блогерша показала легкий способ