Как очистить духовку. Блогерша показала легкий способ

Подписчики блогерши поблагодарили ее за лайфхак в комментариях под публикацией

Жительница Австралии показала собственный способ легко очистить духовой шкаф от загрязнений. Пост появился на ее странице в Instagram.

Блогерша Шантель Мила (Chantel Mila) регулярно делится с подписчиками постами, в которых рассказывает о лайфхаках, используемых ею во время уборки. В последнем видео она дала подписчикам рекомендации по поводу очищения духовки с помощью подручных средств.

На размещенных кадрах Мила смешивает одну столовую ложку пищевой соды с двумя чайными ложками средства для мытья посуды, затем добавляет немного воды и формирует из ингредиентов липкую пасту. После этого австралийка наносит получившуюся смесь на дверцу духовки и оставляет ее на поверхности на ночь.

По словам специалистки, утром пригоревший жир легко очищается влажной тряпкой. «Лучшее натуральное средства для уборки», — написала блогерша в описании к посту, который набрал больше шести тысяч лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chantel Mila Home Tips (@mama_mila_au)

Подписчики блогерши поблагодарили ее за лайфхак в комментариях под публикацией. «Спасибо большое, ненавижу мыть духовку», «Как всегда лучшие советы», «Очень крутое самодельное средство», «Вау, спасибо!», «Возьму на заметку», «Спасибо за твои старания», — высказались поклонники.

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