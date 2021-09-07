Как погладить постельное белье без утюга. Блогерша показала простой способ

Австралийка Каролина Макколи придумала раствор, который помогает быстро разгладить вещи

Жительница Австралии раскрыла простой способ погладить постельное белье без утюга и удивила пользователей сети. Соответствующий материал появился на ее странице в Instagram.

Блогерша Каролина Макколи (Carolina McCauley) регулярно публикует посты, в которых раскрывает лайфхаки для уборки. Например, на кадрах одного из последних видео она рассказала, что придумала специальный раствор, который помогает ей быстро и эффективно разгладить любые вещи. В его состав входят два стакана воды, а также четверть стакана медицинского спирта и кондиционера для белья.