Брэдли Купер сблизился с Леди Гагой



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Леди Гага и Брэдли Купер

Сближение произошло сразу после того, как актер расстался с Ириной Шейк

О разногласиях в жизни модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера заговорили уже во время съемок фильма «Звезда родилась». Здесь актер впервые выступил режиссером и заодно сыграл одну из главных ролей. Партнершей звезды стала Леди Гага.

Именно певицу теперь винят в том, что пара Шейк и Купер распалась, а ведь у них подрастает дочь Лея. Да и сама Гага после съемок разбежалась со своим бойфрендом – звезда просто разорвала помолвку со своим менеджером Кристианом Карино. Ирина же, так и не дождавшись от экс-возлюбленного предложения руки и сердца, переехала в свой дом в Лос-Анджелесе, а недавно и вовсе уехала на фотосъемки с Исландию.

А вот Купер, по словам друзей, заметно сблизился с Гагой. Они постоянно общаются, созваниваются и вообще остаются на связи, пишет The Sun. При этом, по заверениям знакомых с ситуацией источников, актер и певица – только друзья. Потому что Брэдли не позволил бы себе закрутить роман мгновенно после того, как расстался с мамой своей любимой дочки.