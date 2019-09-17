Бывшая любовница принца Гарри показала загорелую грудь в слишком откровенном платье



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Элли Голдинг Фото: instagram.com/elliegoulding/

Звезда надела наряд с глубоким декольте

32-летняя певица Элли Голдинг недавно вернулась из свадебного путешествия, во время которого баловала поклонников снимками в бикини. Вернувшись в Лондон, знаменитость решила продемонстрировать свой красивый загар и появилась на светском мероприятии в откровенном наряде.

На вечеринке Bulgari Serpenti Seduttori в рамках Недели моды в Лондоне Голдинг выбрала весьма откровенный наряд, привлекающий внимание к загорелой груди звезды.

Напомним, в конце августа бывшая пассия принца Гарри вышла замуж за 27-летнего арт-дилера Каспара Джоплинга.

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