Бывшая любовница принца Гарри показала загорелую грудь в слишком откровенном платье
Элли Голдинг
Фото: instagram.com/elliegoulding/
Звезда надела наряд с глубоким декольте
32-летняя певица Элли Голдинг недавно вернулась из свадебного путешествия, во время которого баловала поклонников снимками в бикини. Вернувшись в Лондон, знаменитость решила продемонстрировать свой красивый загар и появилась на светском мероприятии в откровенном наряде.
На вечеринке Bulgari Serpenti Seduttori в рамках Недели моды в Лондоне Голдинг выбрала весьма откровенный наряд, привлекающий внимание к загорелой груди звезды.
Напомним, в конце августа бывшая пассия принца Гарри вышла замуж за 27-летнего арт-дилера Каспара Джоплинга.
Читайте также: Стал известен рацион принцессы Евгении