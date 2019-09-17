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    Шоу-биз

    Бывшая любовница принца Гарри показала загорелую грудь в слишком откровенном платье

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    <p>Элли Голдинг</p> <p>Фото: instagram.com/elliegoulding/</p> - Бывшая любовница принца Гарри показала загорелую грудь в слишком откровенном платье

    Элли Голдинг

    Фото: instagram.com/elliegoulding/

    Звезда надела наряд с глубоким декольте

    32-летняя певица Элли Голдинг недавно вернулась из свадебного путешествия, во время которого баловала поклонников снимками в бикини. Вернувшись в Лондон, знаменитость решила продемонстрировать свой красивый загар и появилась на светском мероприятии в откровенном наряде.

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    Бывшая любовница принца Гарри показала загорелую грудь в слишком откровенном платье
    Бывшая любовница принца Гарри показала загорелую грудь в слишком откровенном платье
    Бывшая любовница принца Гарри показала загорелую грудь в слишком откровенном платье
    Бывшая любовница принца Гарри показала загорелую грудь в слишком откровенном платье
    Бывшая любовница принца Гарри показала загорелую грудь в слишком откровенном платье
    Бывшая любовница принца Гарри показала загорелую грудь в слишком откровенном платье
    Бывшая любовница принца Гарри показала загорелую грудь в слишком откровенном платье
    Бывшая любовница принца Гарри показала загорелую грудь в слишком откровенном платье
    Бывшая любовница принца Гарри показала загорелую грудь в слишком откровенном платье
    Бывшая любовница принца Гарри показала загорелую грудь в слишком откровенном платье
    Бывшая любовница принца Гарри показала загорелую грудь в слишком откровенном платье
    Бывшая любовница принца Гарри показала загорелую грудь в слишком откровенном платье
    Бывшая любовница принца Гарри показала загорелую грудь в слишком откровенном платье
    Бывшая любовница принца Гарри показала загорелую грудь в слишком откровенном платье
    Бывшая любовница принца Гарри показала загорелую грудь в слишком откровенном платье
    Бывшая любовница принца Гарри показала загорелую грудь в слишком откровенном платье
    Бывшая любовница принца Гарри показала загорелую грудь в слишком откровенном платье
    Бывшая любовница принца Гарри показала загорелую грудь в слишком откровенном платье

    На вечеринке Bulgari Serpenti Seduttori в рамках Недели моды в Лондоне Голдинг выбрала весьма откровенный наряд, привлекающий внимание к загорелой груди звезды.

    Напомним, в конце августа бывшая пассия принца Гарри вышла замуж за 27-летнего арт-дилера Каспара Джоплинга.

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