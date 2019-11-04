Cексуальное фото Насти Каменских с Потапом потрясло фанатов



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Настя Каменских и Потап

Супруги порадовали фанатов откровенным снимком

Настя Каменских вместе с Потапом отдыхает в Мексике на берегу Тихого океана. Певица сделала селфи во время купания в бассейне. Брюнетка закрыла глаза и улыбается. В это время супруг обнимает ее сзади. Алексей тоже закрыл глаза, но сложил губы для поцелуя.

«Классно, когда все только вместе. Классно, когда так сладко. И классно, когда одна любовь на двоих», – заверила Каменских.

Поклонники звездной пары высказали восхищение фотографией. Вместе с тем, фолловеры призвали Настю и Потапа «поработать» над своим первенцем.

«Класс! Сексуально», «Короли страсти», «Настя – красавица, а Потап веселый и прикольный. Вместе вы чумачечие!», «Вы два Тельца, поэтому так», «Детей рожайте, бездельники!» – написали подписчики артистки.