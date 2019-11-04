MTV Europe Music Awards: победители, неудачники и яркий наряд «россиянки» Maruv (фото)



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Ариана Гранде, считавшаяся фавориткой конкурса, в результате не получила ни одной награды

В испанской Севилье прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards. Триумфаторами музыкальной премии этого года стали Билли Айлиш и Тейлор Свифт, сообщает Reuters.

Билли Айлиш победила в двух номинациях: «Лучшая песня» (Bad Guy) и «Лучший дебют». Тейлор Свифт получила награды в категориях «Лучшая исполнительница из США», а также «Лучшее видео» за клип Me!

В номинации «Лучший артист» победил канадский исполнитель Шон Мендес. При этом считавшаяся фавориткой конкурса и претендовавшая на призы в семи номинациях Ариана Гранде не получила в результате ни одной.

Призы за лучшее живое выступление и за самую большую армию фанатов достались корейскому бойз-бенду BTS, а лучшей рок-группой признали Green Day.

Также в Севилье впервые в истории конкурса вручили приз «рок-иконе». Первым победителем в этой категории стал вокалист группы Oasis Лиам Галлахер.

Награды присудили и артистам из других стран. Например, лучшей исполнительницей из Германии признана Juju. А украинская певица Maruv признана лучшей певицей России.