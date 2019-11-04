Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм 2019 года



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Квентин Тарантино

Знаменитый режиссер, разумеется, выбрал жанровое кино

Квентин Тарантино назвал своим любимым фильмом 2019 года хоррор-катастрофу Александра Ажа «Капкан», который рассказывает о плотоядных аллигаторах, заполонивших Флориду после катастрофического урагана. Об этом режиссер заявил в интервью журналисту Deadline во время вручения почетных «Оскаров».

«Не беря в расчет его собственную картину [«Однажды в Голливуде], Тарантино сказал мне – как бы невероятно это ни прозвучало, – что любимым фильмом этого года для него пока что является «Капкан». Да, хоррор Александра Ажа про аллигаторов и ураган, вышедший за пару недель до «Однажды в Голливуде». Тарантино сказал, что фильм впечатлил его во всех смыслах с точки зрения чистого кинопроизводства», - комментирует журналист Deadline.

По сюжету «Капкана» девушка по имени Хейли после катастрофического урагана отправляется в эвакуированную зону, чтобы спасти своего отца. Она находит его тяжело раненным в подвале своего дома. Здание уходит под воду, времени очень мало, помощи ждать неоткуда — а на них вот-вот готовится напасть зубастая рептилия.

Ранее сообщалось, что 56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом. Наследника под сердцем носит его супруга, 35-летняя израильская певица Даниэла Пик.