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    Шоу-биз

    Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм 2019 года

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    Квентин Тарантино - Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм 2019 года
    Квентин Тарантино

    Знаменитый режиссер, разумеется, выбрал жанровое кино

    Квентин Тарантино назвал своим любимым фильмом 2019 года хоррор-катастрофу Александра Ажа «Капкан», который рассказывает о плотоядных аллигаторах, заполонивших Флориду после катастрофического урагана. Об этом режиссер заявил в интервью журналисту Deadline во время вручения почетных «Оскаров».

    «Не беря в расчет его собственную картину [«Однажды в Голливуде], Тарантино сказал мне – как бы невероятно это ни прозвучало, – что любимым фильмом этого года для него пока что является «Капкан». Да, хоррор Александра Ажа про аллигаторов и ураган, вышедший за пару недель до «Однажды в Голливуде». Тарантино сказал, что фильм впечатлил его во всех смыслах с точки зрения чистого кинопроизводства», - комментирует журналист Deadline.

    По сюжету «Капкана» девушка по имени Хейли после катастрофического урагана отправляется в эвакуированную зону, чтобы спасти своего отца. Она находит его тяжело раненным в подвале своего дома. Здание уходит под воду, времени очень мало, помощи ждать неоткуда — а на них вот-вот готовится напасть зубастая рептилия.

    Ранее сообщалось, что 56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом. Наследника под сердцем носит его супруга, 35-летняя израильская певица Даниэла Пик.

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    Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм 2019 года
    Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм 2019 года
    Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм 2019 года
    Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм 2019 года
    Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм 2019 года
    Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм 2019 года
    Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм 2019 года
    Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм 2019 года
    Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм 2019 года
    Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм 2019 года
    Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм 2019 года
    Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм 2019 года
    Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм 2019 года

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