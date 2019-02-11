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    Шоу-биз

    Что-то было: Дан Балан рассказал об отношениях с Тиной Кароль

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    Дан Балан - Что-то было: Дан Балан рассказал об отношениях с Тиной Кароль
    Дан Балан
    instagram.com/danbalan/

    Тине Кароль в очередной раз приписывают романтические отношения с одним из звездных тренеров «Голоса»

    Популярный певец Дан Балан, который в этом году занимает кресло звездного тренера на вокальном шоу «Голос страны», специально для программы «Светская жизнь» прокомментировал слухи относительно его флирта с коллегой по проекту Тиной Кароль.

    «Я все делаю реально, я не могу фальшивить, играть, особенно с такими эмоциями. Это не для шоу. Мне хотелось, чтобы мне было интересно в судейском кресле, потому что там много пауз, мы там сидим с утра до ночи. Я искал, что меня по-настоящему заинтересует и оказалось, что Тина самая интересная из всего», - отметил музыкант.

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    Что-то было: Дан Балан рассказал об отношениях с Тиной Кароль
    Что-то было: Дан Балан рассказал об отношениях с Тиной Кароль
    Что-то было: Дан Балан рассказал об отношениях с Тиной Кароль
    Что-то было: Дан Балан рассказал об отношениях с Тиной Кароль
    Что-то было: Дан Балан рассказал об отношениях с Тиной Кароль
    Что-то было: Дан Балан рассказал об отношениях с Тиной Кароль
    Что-то было: Дан Балан рассказал об отношениях с Тиной Кароль
    Что-то было: Дан Балан рассказал об отношениях с Тиной Кароль
    Что-то было: Дан Балан рассказал об отношениях с Тиной Кароль
    Что-то было: Дан Балан рассказал об отношениях с Тиной Кароль
    instagram.com/_fantina/

    На вопрос Екатерины Осадчей, чувствует ли он взаимность от Тины, артист ответил, что-то между ними что-то было.

    «Мне кажется у нас какая-то синергия состоялась, нам было интересно, что-то было. Но пока это на уровне игры какой-то. Она женщина и понятно, что она представляет из себя крепость, неприступную. За этим интересно наблюдать. Как будет - увидим», – подытожил исполнитель.

     

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