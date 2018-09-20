CR7 vs. CRY: Криштиано Роналду получил красную карточку, разрыдался и стал героем мемов (фото)
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В сети высмеяли слезы Криштиану Роналду после удаления в матче с Валенсией.
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Валенсии
На 29-й минуте португалец вбегал в штрафную под присмотром Джейсона Мурильо. У защитника при небольшом столкновении с Криштиану подкосились ноги, Роналду увидел это и потрогал Мурильо по волосам. Хотя возможно дело было так:
I love the internet— Troll Football Media (@Troll__Footbal) 19 вересня 2018 р.
(: @whysomaro )pic.twitter.com/kvMVRh9bQ3
Арбитр Феликс Брых долго совещался с дополнительным рефери в штрафной и удалил португальца. Криш сел на газон, долго сдерживал слезы и, похоже, все же разревелся.
Для Роналду это стала первая красная карточка в карьере в матчах Лиги чемпионов. "Бьянконери" и без португальца сумели забить дважды и обыграть Валенсию на выезде – 2:0.
Самые удачные мемы на удаление Роналду и его слезы:
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Джерело: iSport.ua