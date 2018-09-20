  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    CR7 vs. CRY: Криштиано Роналду получил красную карточку, разрыдался и стал героем мемов (фото)

    • Розсилка
    CR7 vs. CRY: Криштиано Роналду получил красную карточку, разрыдался и стал героем мемов (фото)

    В сети высмеяли слезы Криштиану Роналду после удаления в матче с Валенсией.

    Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Валенсии

    На 29-й минуте португалец вбегал в штрафную под присмотром Джейсона Мурильо. У защитника при небольшом столкновении с Криштиану подкосились ноги, Роналду увидел это и потрогал Мурильо по волосам. Хотя возможно дело было так:

    Арбитр Феликс Брых долго совещался с дополнительным рефери в штрафной и удалил португальца. Криш сел на газон, долго сдерживал слезы и, похоже, все же разревелся.

    Читайте також

    Для Роналду это стала первая красная карточка в карьере в матчах Лиги чемпионов. "Бьянконери" и без португальца сумели забить дважды и обыграть Валенсию на выезде – 2:0.

    Самые удачные мемы на удаление Роналду и его слезы:

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    CR7 vs. CRY: Криштиано Роналду получил красную карточку, разрыдался и стал героем мемов (фото)
    CR7 vs. CRY: Криштиано Роналду получил красную карточку, разрыдался и стал героем мемов (фото)
    CR7 vs. CRY: Криштиано Роналду получил красную карточку, разрыдался и стал героем мемов (фото)
    CR7 vs. CRY: Криштиано Роналду получил красную карточку, разрыдался и стал героем мемов (фото)
    CR7 vs. CRY: Криштиано Роналду получил красную карточку, разрыдался и стал героем мемов (фото)
    CR7 vs. CRY: Криштиано Роналду получил красную карточку, разрыдался и стал героем мемов (фото)
    CR7 vs. CRY: Криштиано Роналду получил красную карточку, разрыдался и стал героем мемов (фото)
    CR7 vs. CRY: Криштиано Роналду получил красную карточку, разрыдался и стал героем мемов (фото)

     «Скотч» также рекомендует: Игрок «Челси» познакомился с болельщиками в мечети и пошел к ним домой есть рис с карри

    Джерело: iSport.ua

    Читайте також
    спорт Twitter шоу-бизнес футбол (рус.)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ